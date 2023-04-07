الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: حوار الرئيس مع أهالى الأسمرات كان إيجابيًا مبنيًا على المصارحة

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بحي الأسمرات، مساء أمس الخميس وحرصه على الحوار والإفطار مع المواطنين البسطاء، وهو ما يعد تأكيدًا على أن لدينا قيادة سياسية تنحاز للمواطن وتدعمه.

وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن إقامة إفطار الأسرة المصرية هذا العام في حي الأسمرات يشير إلى ما بذلته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من جهود كبيرة وإنجازات في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وإنشاء مناطق سكنية مكتملة المرافق والخدمات وتلبية كافة احتياجات الأهالي لتوفير حياة كريمة لهم.

كما أشاد عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس السيسي في حواره مع أهالي الأسمرات، وتأكيده أن الدولة ماضية في استكمال التنمية والعمل على تحسين الخدمات والمرافق بما يساهم في رفع جودة حياة المصريين، بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية والتنموية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب، والتأكيد على أن مصر لن تتخطى وتعبر الأزمات إلا بالعمل والتفاني والإرادة واستكمال البناء والتنمية، كما أن حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أهالى حي الأسمرات كان حوارا إيجابيا مبنيًا على المصارحة والشفافية وتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين.

وأضاف أن ما شهده حفل إفطار الأسرة المصرية من تجمع كافة الفئات بالمجتمع يجسد بشكل كامل مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما أنها تفتح الطريق أمام الجمهورية الجديدة والتي تتسع للجميع دون استثناء أحد وتحقق رؤية الدولة المصرية 2030، مثمنًا سعي القيادة السياسية الدائم للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية.

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