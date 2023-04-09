البابا ثيودوروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في القاهرة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، إنه بمناسبة أحد دخول السيد إلى أورشليم (الشعانين) يترأس صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر - القاهرة.

حيث يبدأ صلاة السحر الساعة 8,30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا.

وكان قد التقى وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس مع بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا صاحب الغبطة ثيودورس الثاني في مقر وزارة الخارجية.

جرى خلال اللقاء مناقشة مثمرة حول العمل الروحي والبرامج الإنسانية للبطريركية في أفريقيا والقضايا المتعلقة بالشتات اليوناني في القارة الأفريقية.

كما شاركت الكنيسة في المؤتمر الدولي للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، حيث نقل المتروبوليت يوانيس مطران زامبيا إلى المؤتمر رسالة بابا بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودورس الثاني. ومما ذكر فيها، ما يلي:

"تعيش بطريركية الإسكندرية في منطقة جغرافية وتعمل مع حياة العديد من إخواننا الأفارقة الذين أجبروا على اللجوء إلى بلدان أخرى في مرحلة ما من حياتهم المبكرة، عبر طريق قاسي وغير إنساني.

التاريخ القديم والظروف السياسية والاقتصادية المعقدة، التي تشكل فسيفساء القارة الأفريقية. من هذا المنطلق فإن بطريركية الإسكندرية مستعدة لمشاركة تجربتها القيمة مع أولئك الذين يرغبون في أن يكونوا جزءًا من حل قضية اللاجئين.