الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا نيقولا يترأس طقوس أحد الشعانين في كنيسة القديس جيورحيوس

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

تمم الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، طقوس أحد الشعانين في كنيسة القديس جيورحيوس، حيث بدأ صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا.

من جهة أخرى، التقى كهنة أبرشيّة جبيل المارونيّة حول راعيهم صاحب السيادة المطران ميشال عون السّامي الاحترام يوم خميس الأسرار في دير مار مارون عنّايا. 

 

بدأ اللقاء بصلاة الصباح في كنيسة مار مارون، تلاها اجتماع مع راعي الأبرشيّة. تضمّن الاجتماع توجيهاتٍ راعويّة في قسمه الأوّل، وتأمّلًا مع المطران عن عيش القداسة في قسمه الثاني.

من ثمّ احتفل صاحب السّيادة بالذبيحة الإلهيّة في كنيسة مار شربل عنّايا، عاونه النائب العامّ المونسينيور شربل أنطون والمونسينيور جورج أبي سعد، بمشاركة رئيس الدير الأباتي طنّوس نعمه وكلّ الكهنة والشمامسة.

تخلّل القدّاس توبة واعترافات للكهنة ورتبة تجديد مواعيد الكهنوت المقدّس.

 

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