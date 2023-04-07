الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الأنبا نيقولا يترأس صلاة غروب سبت اليعازر

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

يتمم الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم صلاة غروب سبت اليعازر، في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل وذلك احتفالا بحلول الأسبوع السادس من الصوم.

واحتفل رئيس أبرشيّة أربيل الكلدانيّة المطران بشار متي وردة، بقداس خميس الأسرار ورتبة غسل أرجل التلاميذ، وذلك في كاتدرائية مار يوسف الكلدانيّة، رافقه الاب سافيو حندولا خوري الكاتدرائية. وبعد القداس، رُفِع القُربان إلى مزار خاص استعدادًا لرتبة "المسكة"، والتي تُصلى عشية يوم الجمعة.


وفيما يلي عظة سيادته بهذه المناسبة: "أَمَّا يَسُوعُ قَبْلَ عِيدِ الْفِصْحِ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ سَاعَتَهُ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ إِلَى الآبِ إِذْ كَانَ قَدْ أَحَبَّ خَاصَّتَهُ الَّذِينَ فِي الْعَالَمِ أَحَبَّهُمْ إِلَى الْمُنْتَهَى"، هذه كانت شهادة يوحنا الإنجيلي وهو يروي لنا ما حصل في احتفالية ربّنا يسوع بالفصح مع تلاميذه، فروى لنا حادثة غسل ربّنا يسوع لأرجل تلاميذه، فيما روى مرقس ومتّى ولوقا قصّة أخذ الخبز ورفع الشكر لله ومُباركته ومُقاسمته مع التلاميذ قائلاً: "خُذُوا كُلُوا. هَذَا هُوَ جَسَدِي"، "وَأَخَذَ الْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلاً: اشْرَبُوا مِنْهَا كُلُّكُمْ. لأَنَّ هَذَا هُوَ دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ الَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا" (مت 26: 26- 28). وكلا الحادثتين نابعتنا من محبّة يسوع للعالم، لتُصبح ساعة الانتقال ساعة المحبّة.

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