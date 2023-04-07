الروم في مصر يحتفلون بصلاة النوم الكبرى وسادس أسابيع الصوم المقدس

تمم الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، صلاة النوم الكبرى، في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل وذلك احتفالا بحلول الأسبوع السادس من الصوم.

من جهة أخرى، ترأس المطران شارل مراد النائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك، قداس خميس الفصح ورتبة الغسل في كل من الكنيستين للسريان الكاثوليك، مار بهنام وسارة في الفنار وكنيسة سيدة فاطيما في جونيه بحضور حشد من المؤمنين.

وركز في عظته على أهمية سر الكهنوت، فالكاهن هو صورة عن يسوع في استحضار الروح القدس على القربان وتقديسه ليصبح جسد الرب يسوع ودمه. هذا السر الذي يعلن عن وجود الله في حياتنا وكياننا، هو خبزنا اليومي الذي نقتاته لنحيا أو بالأحرى لنعرف معنى الحياة القائمة على العطاء والتضحية والحب. فالإنسان كما هو في حاجة إلى الأكل والشرب لكي يستمر فهو أيضا يحتاج إلى هذه المعاني ليكون له دوره وحضوره في هذه الحياة وإلا هو مجرد عدد..

وأضاف أن عيد تأسيس القربان يقوم على هذه الأهمية فنحن عندما نتناول جسد ودم يسوع في القربان نصبح معه واحدا فهو يتحد فينا ونحن نتحد فيه. وشدد على أن الكاهن ونحن علينا أن نكون شهودا لحضور الله في القربان وأن نكون ثابتين في إيماننا وأن نعلن بشراتنا على الرغم من كل ما نتعرض له من مضايقات واضطهادات لأن إلهنا إله حق وخير وجمال. وإن نتمتع بجرأة المسيح وشجاعته ونسير بإقدام لتحقيق مشيئة الرب وكلمته من دون خوف ولا استسلام ونحمله في داخلنا نور نضيء به على الآخرين ونبدد كل ظلام من حولنا واثقون أن كنيستنا بنيت على صخرة ولن تقوى عليها أبواب الجحيم.