الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة: مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية يوفر بيئة أفضل للعمل

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الانتقال إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية سيوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، وبإمكانيات أكثر تطورا ومواكبة لمتطلبات العصر تلبية لمتطلبات التحول الرقمي بما يخلق بيئة مناسبة للعمل، خاصة أن تجاور الوزارات في نفس المكان سيسهل ويسرع وتيرة العمل، بالإضافة إلى تطوير العمل بالوزارة بعد الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة وجهازيها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة البيئة مع قيادات الوزارة بحضور رئيسي جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لمناقشة آليات تسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والرد على الشواغل والتساؤلات المطروحة، لتكوين صورة واضحة عن عملية الانتقال والعمل على توصيلها بصورة أفضل لموظفي الوزارة في إطار من الشفافية والمشاركة، وتوضيح الصورة الكاملة لمزايا الانتقال.

وشددت الوزيرة على حرص وزارة البيئة على تذليل العقبات أمام موظفيها لتيسير انتقالهم إلى المقر الجديد واتخاذ الإجراءات المرنة التي تساعدهم على التكيف مع الانتقال، خاصة للسيدات، حيث تم بحث آليات توفير وسائل النقل والمواصلات المناسبة بالتعاقد مباشرة مع الشركات التابعة لوزارة النقل، وتحديد مسارات النقل التي تخفف العبء عن الموظفين.

من جهته، أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن الانتقال إلى مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة خطوة هامة، ستساهم بشكل كبير في تحسين وتيرة العمل، خاصة مع قرب الوزارات من بعضها.

كما أعرب الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات عن سعادته بالانتقال للعمل في بيئة أكثر تطورا ويسرا للعاملين بما يساهم في زيادة طاقتهم الانتاجية.

وقدمت الدكتورة شيرين فكري مساعدة الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، عرضا لموقف انتقال موظفي الوزارة إلى المقر الجديد، ومواقع تسكينهم، ومواعيد العمل، والترتيبات اللوجستية، والحوافز المقررة للعاملين المنتقلين.

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة بجولة تفقدية للمقر الجديد الأسبوع القادم برفقة رئيسي الجهازين، وقيادات الوزارة لمتابعة موقف الانتقال على الأرض أولا بأول

وزيرة البيئة مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية سيوفر بيئة أفضل للعمل والإنتاج أفضل للعمل والإنتاج لوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة الوزارة العاصمة الإدارية

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