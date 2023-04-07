الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسوان يواجه سيراميكا بشعار "لا بديل عن الفوز" للبقاء فى المنطقة الدافئة

أسوان تعادل في أخر
أسوان تعادل في أخر مبارياته مع سموحة

يستضيف أسوان فريق سيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء اليوم بملعب أسوان ضمن مواجهات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الممتاز.

فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة من 7 انتصارات وستة تعادلات و10 هزائم وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 27 هدفا وجمع 5 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على الداخلية والتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر ويستعيد الفريق جهود لاعب الوسط رافايل أياجوا بعد انتهاء إيقافه.

أيمن الرمادي طالب لاعبيه باستغلال عاملى الأرض والجمهور للحصول على النقاط الثلاث وتدعيم موقف الفريق في منطقة الأمان، كما حرص الرمادي على علاج الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة خاصة الدفاعية خاصة أن الفريق حافظ على نظافة شباكه مرتين فقط في أخر 11 مباراة، كما خصص الرمادي تدريبات للمهاجمين على التركيز في استغلال الفرص أمام المرمى.

في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة التونسي معين الشعباني المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك وحقق الفريق ستة انتصارات وتعادل 9 مرات وخسر سبع مباريات وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات وتعادل فيها مع حرس الحدود والمقاولون والإسماعيلي.

معين الشعباني أكد للاعبيه أن المباراة لن تكون سهلة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها فريق أسوان خاصة على ملعبه وطالبهم بالتعامل مع المباراة بجدية تامة من أجل العودة للانتصارات ومن المنتظر أن يقوم معين الشعباني بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي وأهمها عودة أحمد ياسر ريان لقيادة خط الهجوم بعدما غاب عن المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي.

يدير المباراة محمود بسيوني ويساعده خالد السيد وعلي علاء طلبة ومعهما حسني سلطان حكما رابعا.

الدوري المصري الممتاز أسوان سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي معين الشعباني

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