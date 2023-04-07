مرشح سابق للباباوية: جمعة ختام الصوم كبقية الأيام ولا تلغي الاحتفال بالبشارة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بآخر أيام الصوم الأربعيني الكبير "جمعة ختام الصوم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة موجهة بالفيديو، من القمص رافائيل أفا مينا تلميذ البابا القديس كيرلس السادس رقم 116 في تعدادا باباوات مصر، والمرشح السابق للباباوية، إلى الأقباط يشير خلالها إلى أن جمعة ختام الصوم هو يوم مثله مثل أي يوم في الصوم كالخميس الأخير أو الأربعاء الأخير، لا يصح أن يلغى لأجله عيد البشارة الذي هو عيد الأعياد، والذي لولاه لما جاء عيد الميلاد او الغطاس او القيامة.

واكد القمص رافائيل افا مينا ان الأمور الروحية تناقش بتواضع ووداعة وليس بنبرات التحدي او الاستعلاء.

وكان البابا تواضروس الثاني قد وضع تصورا لجمعة ختام الصوم 2023، وذلك بسبب حلوله تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بعيد البشارة.

- البابا تواضروس: البشارة عيد الأعياد

وقال البابا إن عيد البشارة يُسمى عيد الأعياد، وهو معين من قبل الكنيسة كعيد سيدي، وحلوله في يوم جمعة ختام الصوم دفع اللجنة الطقسية بالمجمع المقدس، لعمل ترتيب يوم عيد البشارة وجمعة ختام الصوم هذا العام.

وجاء في ترتيب اليوم أنه سيتم الاحتفال بعيد البشارة، بينما تم قراءة نبوات جمعة ختام الصوم، أمس الخميس، عقب قراءات نبوات اليوم نفسه الذي هو الخميس الأخير من الصوم الكبير، بينما تصلي الكنيسة صلوات القنديل العام بالنغمة الفرايحي، مؤكدا أن الاحتفال بعيد البشارة أمر واجب لأن الاحتفال به يوم 29 برمهات يعطي مساحة 9 أشهر بالتمام والكمال على ميلاد المسيح يوم 29 كيهك.