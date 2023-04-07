الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنائس الغربية تحتفل بالجمعة الحزينة وبابا الفاتيكان يترأس الاحتفالات

الجمعة العظيمة
الجمعة العظيمة

تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الغربي اليوم، الجمعة، بالجمعة العظيمة المعروفة أيضًا باسم جمعة الصلبوت، ويترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان احتفالات الجمعة العظيمة بالفاتيكان.

- جمعة الصلبوت

والجمعة العظيمة تعرف بعدة أسماء أخرى منها جمعة الآلام أو جُمُعَةُ الصَّلَبُوتِ هو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته في الجلجثة ودفنه، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم الجمعة السابقة له، من الأسماء الأخرى التي تعرف بها هذه المناسبة هي الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح.

ويعتبر أسبوع الآلام هو أقدس أسابيع وأيام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار العام أيضًا، تبدأ سنويًا احتفالات أحد الشعانين، مرورًا بإثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

- الصوم الكبير تحضير لعيد القيامة

ويبدأ التحضير لعيد القيامة، ببدء الصوم الكبير وهو عبارة عن 55 يومًا مقسم إلى ثمانية أسابيع، كل أسبوع يطلق عليه اسم ويبدأ بأحد الرفاع مرورا بأحد السامرية والمخلع والتناصير وأحد الشعانين وأحد العيد

ويأتي بعد سبت العازر أحد الشعانين (الأسبوع المقدس، أسبوع الآلام)، ويكون هذا الأسبوع تمهيدًا ليوم القيامة في هذا الأسبوع تتجلى آلام المسيح طيلة الأسبوع تكون هنالك صلوات، وهنالك من لا يأكل شيئا تضامنا مع آلام المسيح ويبدأون في تناوله في سبت النور والذي يكون بعده بيوم عيد القيامة. 

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