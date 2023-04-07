روتين العناية بالبشرة في الصيف: نصائح للحفاظ على بشرتك رطبة ومقاومة للعرق

الصيف هو موسم أشعة الشمس والأنشطة الخارجية والمرح اللامتناهي ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن لشمس الصيف أن تلحق الضرر ببشرتك مما يتسبب في تلفها وجفافها وظهورها، لهذا السبب من الضروري أن يكون لديك روتين صيفي للعناية بالبشرة للحفاظ على بشرتك صحية ومتألقة.

بعض النصائح لروتين الصيف للعناية بالبشرة الذي سيساعدك على الحفاظ على بشرة متوهجة وصحية طوال الموسم:

نظفي بشرتك بلطف وبشكل متكرر - خلال أشهر الصيف، تتعرض بشرتك لمزيد من الأوساخ والعرق، لذلك من المهم التنظيف بانتظام لإزالة أي شوائب. ومع ذلك، احرصي على عدم المبالغة في استخدام المنظفات القاسية التي يمكن أن تجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية. استخدم منظفًا لطيفًا يناسب نوع بشرتك واستخدمه مرتين يوميًا - مرة في الصباح ومرة ​​قبل النوم.

قشر بانتظام - يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة، ويفتح المسام، ويحفز تجديد الخلايا، مما يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقًا. ومع ذلك، لا تفرط في التقشير، لأنه يمكن أن يهيج بشرتك ويسبب ضررًا أكثر من نفعه. مرة واحدة في الأسبوع كافية لمعظم أنواع البشرة، ولكن إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، فقد تحتاجين إلى التقشير أكثر. استشر طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك بشأن مقشر مناسب لنوع بشرتك.

رطب من الداخل إلى الخارج - البقاء رطبًا أمر أساسي لبشرة صحية، خاصة خلال فصل الصيف عندما تكون أكثر عرضة للجفاف. اشرب الكثير من الماء طوال اليوم وتناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضروات. لن يحافظ هذا على بشرتك رطبة فحسب، بل سيحسن أيضًا صحتك العامة.

ترطيب بتركيبات خفيفة الوزن - يمكن أن تشعر المرطبات الثقيلة بالاختناق على الجلد خلال أشهر الصيف. بدّلي إلى تركيبات خفيفة الوزن وخالية من الزيوت توفر الترطيب دون انسداد المسام، ابحث عن المنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسرين، والتي تجذب الرطوبة في الجلد وتحتفظ به.

احمي بشرتك من أشعة الشمس - أضرار أشعة الشمس هي أحد أكبر مسببات الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد. استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس بدرجة 50 على الأقل يوميًا، حتى عندما يكون الجو غائمًا. أعد تطبيقه كل ساعتين، أو أكثر إذا كنت تسبح أو تتعرق.

عازل مكياجك للتعرق - إذا كنت تضعين المكياج خلال الصيف، فاختر تركيبات مقاومة للعرق أو مقاومة للماء لا تلطخ أو تذوب في الحرارة. تجنبي كريم الأساس الثقيل واختاري المرطبات الملونة أو كريمات BB التي تعمل على توحيد لون بشرتك دون الشعور بالثقل.

اعتني بشفتيك - شفتيك معرضة للجفاف خلال فصل الصيف، لذا احرصي على وضع مرطب شفاه مرطب مع عامل حماية من الشمس طوال اليوم. تجنبي لعق شفتيك لأن ذلك قد يزيد من جفافهما.

إضافة Foxtale ، ببعض الحيل البسيطة والفعالة للحصول على العناية بالبشرة في الصيف:

القليل يعني الكثير - تجنبي وضع الكثير من المنتجات في طبقات، خاصة في الصباح. يمكن لروتين التنظيف والعلاج والحماية البسيط أن يصنع العجائب في الصيف. تتسبب طبقات كثيرة جدًا في احتباس الرطوبة في الجلد، وفي الصيف يؤدي ذلك إلى إرهاق الغدد الدهنية والعرق.

نظف بلطف - على الرغم من أن المنظفات القاسية يمكن أن تكون جذابة للغاية عندما يكون الجلد لامعًا ومتعرقًا، إلا أنه لا يعني تطهير كل جزء من رطوبة الجلد. الحيلة هي اختيار شيء لطيف ولكنه فعال يزيل الأوساخ والبكتيريا. يجب أن تلتصق البشرة الجافة برغوة لطيفة أو جل أو منظف كريمي، بينما الأشخاص المعرضون لحب الشباب يجب أن يدمجوا المنظفات بحمض الساليسيليك 3-4 مرات على الأقل في الأسبوع. بغض النظر، لا ينبغي أن يترك الجلد مشدودًا وجافًا لأن فقدان الماء من التعرق يمكن أن يجعل الجلد جافًا بطبيعته.

قشر : اجعل هذا جزءًا من العناية بالبشرة حيث تنغمس فيه! سواء كان قناعًا من الطين أو مصلًا مقشرًا مع حمض الساليسيليك والجليكوليك ، فإن التقشير هو أفضل طريقة لمكافحة مشاكل بشرة الصيف. يعتبر التقشير أهم خطوة للتأكد من إزالة العرق والأوساخ والتلوث وبقايا المنتج من الجلد. يساعد تقشير البشرة ليلاً ثلاث مرات في الأسبوع على الشعور بالتجدد والنقاء.