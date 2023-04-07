«ثقافة المنوفية»: 107 أنشطة ثقافية وفنية خلال النصف الثانى من رمضان

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تعزيز التراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعى لدى المواطنين.

واستعرض مدير عام ثقافة المنوفية خلال تقرير أسبوعي أبرز الأنشطة الثقافية والفنية التي قامت بها الإدارة العامة لثقافة المنوفية خلال الأسبوع الثاني لشهر رمضان الكريم في الفترة من 1 وحتى 5 أبريل 2023، موضحاً أنه تم إقامة 107 أنشطة ثقافية في 27 موقعا بمختلف أرجاء المحافظة لألفي و106 مستفيدين، وذلك بالمشاركة مع 11 جهة، ومنها مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وعدد من الجهات المعنية، من أجل تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع، حماية وتعزيز التراث الثقافي.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.