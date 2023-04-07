الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الاعتراف والندم.. 5 نصائح لإعادة بناء الثقة بعد الخيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تُعد الخيانة أبرز أسباب فقدان الثقة بين الأشخاص في العلاقات الاجتماعية سواء بين الأزواج أو الأصدقاء أو داخل الأسرة، ويحتاج المرء إلى وقتٍ طويل لإعادة بناء الثقة من جديد، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز النصائح لتجديد الثقة بعد فعل الخيانة من أحد الأشخاص، وفقًا للدكتور "تشاندني توجنيت" المعالج النفسي.

الاعتراف بالخيانة

الخطوة الأولى لإعادة بناء الثقة هي أن يتحمل الطرف الخائن نتيجة أفعاله، وهذا ينطوي على الاعتراف بالخيانة دون اختلاق الأعذار أو إلقاء اللوم على الآخرين. 

إبداء الندم

يمكن أن يساعد الاعتذار الصادق في إصلاح الأذى الناتج عن الخيانة، ومن الضروري أن يظهر المعتذر ندمه الحقيقي وأن يتفهم الألم الذي تسبب فيه، إذ أن نقل المشاعر الحقيقية يقطع شوطًا طويلاً في طمأنة الطرف الآخر بأن الخيانة لن تتكرر.

إصلاح الأمر

 قم بإصلاح الضرر الناجم عن الخيانة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض، في حالة الخيانة الزوجية، قد يعني ذلك قطع العلاقات مع الطرف الثالث المعني، وفي علاقة العمل، يمكن أن يستلزم تعويض أي خسائر يتم تكبدها. 

تحلى بالشفافية 

تتطلب إعادة بناء الثقة شفافية مستمرة في التعبير عن أفكارك ومشاعرك وأفعالك، وهذا يعني مشاركة المزيد من حياتك، وتقديم المعلومات ذات الصلة عن طيب خاطر، والصدق، حتى لو كان ذلك غير مريح في بعض الأحيان، ولكنه يوفر مساحة آمنة للتواصل المفتوح ويؤكد للشخص الآخر أنه يمكنه الاعتماد على كلمتك وأفعالك.

الصبر

إعادة بناء الثقة ليست عملية بين عشية وضحاها، ومن الضروري التحلي بالصبر مع الشخص الذي تعرض للخيانة، قد يحتاج إلى وقت للشفاء والتعامل مع مشاعره قبل إعادة بناء الثقة بشكل كامل.

لإعادة بناء الثقة في العلاقة بعد الخيانة معالج نفسي إعادة اكتساب تلك الثقة الخيانة مؤلمة للغاية أظهر الندم الحقيقي والتعاطف أصلح التلف

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين الطحان

وزير الاتصالات يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة البريد برئاسة شريف فاروق لمدة عام

«الأرصاد» توجه تحذيرات شديدة للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل

أسوان يواجه سيراميكا بشعار "لا بديل عن الفوز" للبقاء فى المنطقة الدافئة

الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 2022

تبدأ من 25 جنيهًا للجرام.. أسعار الفضة اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية اللبنانى يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلى

إصابة طفل فلسطينى فى قصف إسرائيلى على خان يونس

إسرائيل حول الهجوم الصاروخى من لبنان: لم يكن حزب الله