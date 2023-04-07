الاعتراف والندم.. 5 نصائح لإعادة بناء الثقة بعد الخيانة

تُعد الخيانة أبرز أسباب فقدان الثقة بين الأشخاص في العلاقات الاجتماعية سواء بين الأزواج أو الأصدقاء أو داخل الأسرة، ويحتاج المرء إلى وقتٍ طويل لإعادة بناء الثقة من جديد، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز النصائح لتجديد الثقة بعد فعل الخيانة من أحد الأشخاص، وفقًا للدكتور "تشاندني توجنيت" المعالج النفسي.

الاعتراف بالخيانة

الخطوة الأولى لإعادة بناء الثقة هي أن يتحمل الطرف الخائن نتيجة أفعاله، وهذا ينطوي على الاعتراف بالخيانة دون اختلاق الأعذار أو إلقاء اللوم على الآخرين.

إبداء الندم

يمكن أن يساعد الاعتذار الصادق في إصلاح الأذى الناتج عن الخيانة، ومن الضروري أن يظهر المعتذر ندمه الحقيقي وأن يتفهم الألم الذي تسبب فيه، إذ أن نقل المشاعر الحقيقية يقطع شوطًا طويلاً في طمأنة الطرف الآخر بأن الخيانة لن تتكرر.

إصلاح الأمر

قم بإصلاح الضرر الناجم عن الخيانة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض، في حالة الخيانة الزوجية، قد يعني ذلك قطع العلاقات مع الطرف الثالث المعني، وفي علاقة العمل، يمكن أن يستلزم تعويض أي خسائر يتم تكبدها.

تحلى بالشفافية

تتطلب إعادة بناء الثقة شفافية مستمرة في التعبير عن أفكارك ومشاعرك وأفعالك، وهذا يعني مشاركة المزيد من حياتك، وتقديم المعلومات ذات الصلة عن طيب خاطر، والصدق، حتى لو كان ذلك غير مريح في بعض الأحيان، ولكنه يوفر مساحة آمنة للتواصل المفتوح ويؤكد للشخص الآخر أنه يمكنه الاعتماد على كلمتك وأفعالك.

الصبر

إعادة بناء الثقة ليست عملية بين عشية وضحاها، ومن الضروري التحلي بالصبر مع الشخص الذي تعرض للخيانة، قد يحتاج إلى وقت للشفاء والتعامل مع مشاعره قبل إعادة بناء الثقة بشكل كامل.