تقرير إفريقي: مصر تعزز موقفها لتصبح سوقا رائدا لطاقة الرياح إقليميا

أكد تقرير إفريقي، أن مصر تعزز موقفها لأن تصبح سوقًا رائدًا لطاقة الرياح بسلسلة من المشروعات الخضراء بقدرات هيدروجينية عالية.

وقال موقع "إنيرجي كابيتال آند باور"، وهي منصة الاستثمار الرائدة في القارة الأفريقية لقطاع الطاقة، ومقرها جنوب إفريقيا، إن مصر تمتلك مصر إمكانات كبيرة من طاقة الرياح تؤهلها لتحقيق الطموحات المناخية، فضلًا عن دعم النمو الاقتصادي، وذلك نقلًا عن تقرير طاقة الرياح العالمي لعام 2023 الصادر عن مجلس طاقة الرياح العالمي.

- خطط طموحة لزيادة قدرة توليد الطاقة من الرياح

وأضاف التقرير أن طاقة الرياح في مصر تشهد خططًا طموحة، حيث من المتوقع أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى 4.3 جيجاوات بحلول عام 2026، مع إضافة 1 جيجاوات من السعة الإضافية سنويًا بعد عام 2027، وبذلك يصل إجمالي السعة المركبة إلى 8 جيجاوات بحلول عام 2030 في المنظور ، تبلغ القدرة المركبة الحالية للبلاد 1.702 ميجاوات مما يوضح حجم المشاريع التي سيتم طرحها.

وتعد مزارع الرياح في مصر واحدة من أهم مشروعات الطاقة النظيفة التي حققت فيها مصر معدلات قياسية في كفاءة تشغيلها ومعدلات تشغيل التوربينات المصرية.

وكان موقع رابطة شركات إنتاج وتوزيع الطاقة "AEEolica" الإسبانية، قد كشف إن مصر تسعى لأن تصبح أكبر مولد لطاقة الرياح في إفريقيا بحلول عام 2030.

وأظهر الموقع أن مصر ستصبح المولد الأول يليها المغرب والجزائر، كما ستظل الصين أكبر منتج لطاقة الرياح وأكبر مطور لطاقة الرياح على مستوى العالم.

وذكر التقرير أن الرياح هي أكبر وأسرع مصدر معروف للطاقة المتجددة حول العالم، كما أشار إلى أنه سيتم توليد 21% من الطاقة العالمية من طاقة الرياح بحلول عام 2023، إذا كنا لا نزال نهدف إلى تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية.

يشار إلى أنه في عام 2019 أنتجت مصر 6000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكان هذا يمثل 11% من مزيج الطاقة في البلاد الذي بلغ 55000 ميغاواط في ذلك العام.