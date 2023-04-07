الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول روسى: نتفق مع فيتنام على خطة تعاون طويلة الأمد

بوتين
بوتين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو، إن روسيا وفيتنام ستوافقان على خطة تعاون ثنائي طويلة الأجل تمتد حتى عام 2030.

 

وأضاف تشيرنيشنكو -في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الروسي الفيتنامي- "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، يمكننا أن نسميها العملاق النائم بالنظر إلى اقتصاديات بلادنا ومزاج علاقات الشراكة الأخوية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

 

وقال، إن الطرفين يريان أن الإمكانات الهائلة لمضاعفة حجم التجارة بمقدار 10 مليارات دولار في وقت مُبكر من عام 2025، والتي تعتمد على المشاريع الضخمة، وشركاتنا الرئيسية جاهزة للتنفيذ.

 

وشدد المسؤول على أهمية إيجاد ظروف مواتية في أقرب وقت ممكن للمدفوعات بالعملات الوطنية، ودعم الخدمات اللوجستية السلسة للشحن والركاب بين البلدين وإصدار نظام التأشيرات المبسط لمواطني روسيا وفيتنام. 

الأكثر قراءة

«الأرصاد» توجه تحذيرات شديدة للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية 

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الجمعة 7-4-2023 فى مصر تحديث يومى

وفاة الفنانة شيرين الطحان

اليونيسف: 2.5 مليون طفل في تركيا بحاجة لدعم إنساني عقب الزلازل المدمرة

ترامب: مغفلو البيت الأبيض يدمرون الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تكثف غاراتها على غزة وتتوعد برد قاس ضد لبنان

العربية: مصر تطالب إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل غاراته ضد غزة: هاجمنا مواقع حماس ونحملها المسئولية