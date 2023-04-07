مسئول روسى: نتفق مع فيتنام على خطة تعاون طويلة الأمد

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو، إن روسيا وفيتنام ستوافقان على خطة تعاون ثنائي طويلة الأجل تمتد حتى عام 2030.

وأضاف تشيرنيشنكو -في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الروسي الفيتنامي- "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، يمكننا أن نسميها العملاق النائم بالنظر إلى اقتصاديات بلادنا ومزاج علاقات الشراكة الأخوية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وقال، إن الطرفين يريان أن الإمكانات الهائلة لمضاعفة حجم التجارة بمقدار 10 مليارات دولار في وقت مُبكر من عام 2025، والتي تعتمد على المشاريع الضخمة، وشركاتنا الرئيسية جاهزة للتنفيذ.

وشدد المسؤول على أهمية إيجاد ظروف مواتية في أقرب وقت ممكن للمدفوعات بالعملات الوطنية، ودعم الخدمات اللوجستية السلسة للشحن والركاب بين البلدين وإصدار نظام التأشيرات المبسط لمواطني روسيا وفيتنام.