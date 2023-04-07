إيطاليا تتعهد بعدم إجراء تجارب تدميرية على صواريخ مضادة للأقمار الصناعية

تعهدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، أنطونيو تاياني، بعدم إجراء تجارب تدميرية على صواريخ ذات صعود مباشر مضادة للأقمار الاصطناعية.

وقال "تاياني" - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن القرار هو جزء من الالتزام القوي للحكومة الإيطالية لضمان استدامة وسلامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل.



ونوه بأنه تمّ بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 للقرار 77/41 المدعوم من إيطاليا والذي يطلب من جميع الدول التعهد بعدم إجراء تجارب تدميرية لصواريخ مباشرة صاعدة مضادة للأقمار الاصطناعية.

وأشار إلى أن مثل هذه الاختبارات، التي تستخدم صواريخ لتدمير الأقمار الصناعية منتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء، هي مصدر قلق كبير لأنها تخلق كميات كبيرة من الحطام الفضائي وتجعل مدار الأرض مكانًا أكثر خطورة، ويمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق ولا رجعة فيها على بيئة الفضاء.

وشدد على أن بلاده ستواصل العمل بنشاط وبناء لزيادة أمن واستدامة الفضاء الخارجي، وهو منفعة جماعية ذات أهمية حاسمة للمصالح الحيوية لجميع الدول.

وقال "تاياني": "نقف، في هذا المجال المهم أيضًا، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأطلسيين والغربيين الرئيسيين في دعم وتعزيز نظام دولي للفضاء قائم على القواعد وخالٍ من النزاعات".