الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الإسرائيلى يضرب مواقع لحماس جنوب لبنان

غارات في لبنان
غارات في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أن قواته تشن غارات في لبنان على أثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية في هجومٍ نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.

وقال الجيش -في بيان مقتضب- إن "قوات الدفاع الإسرائيلية تنفذ ضربات في لبنان حاليًا، التفاصيل تأتي لاحقًا".

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب لبنان.

وأشارت مراسلة "سكاي نيوز عربية" إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار على جنوبي لبنان، كما تم سماع دوي انفجارين بين منطقتي صور والناقورة إلا أنه لم يتم تحديد المناطق المستهدفة بعد.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لمسلحين فلسطينيين في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الفرنسية للأنباء، إن ثلاثة انفجارات على الأقلّ دوت فجر الجمعة في منطقة صور في الجنوب اللبناني، تزامنًا مع إعلان إسرائيل شنّ قوّاتها غارات في لبنان ردًا على إطلاق وابل من الصواريخ الخميس باتّجاه أراضيها اتّهمت مجموعات فلسطينيّة بالوقوف خلفها.

وسقط صاروخ، وفق مصوّر فرانس برس، على سطح منزل يعود لمزارعين في أحد البساتين القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور والقريب من المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها نحو إسرائيل، ما أسفر عن أضرار مادية دون خسائر بشرية.

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