الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تسريب وثائق سرية للبنتاجون حول أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

تحقق وزارة الدفاع الأمريكية في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاجون أن الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس. ويُزعم أن قنوات "تيليجرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية عملوا بنشاط على إزالة هذه الوثائق من الشبكات الاجتماعية، ولم ينجحوا في ذلك حتى مساء أمس الخميس.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ، في بيان: "نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بدراسة الأمر".

ونوهت الصحيفة بأن إحدى هذه الوثائق المنشورة، والتي تحمل ختم "سري للغاية"، تصف "حالة النزاع في أوكرانيا في 1 مارس".

وأضافت الصحيفة أنه تم نشر وثيقة أخرى، تحوي على معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكراني قيد التشكيل، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتزويدها بالعتاد من قبل الولايات المتحدة وحلفاء "الناتو" الآخرين.

وزعمت أن المواد السرية تقول إنه من المتوقع أن تكون 6 من هذه الألوية الـ9 جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل. كما تشير الوثيقة إلى الحاجة إلى أكثر من 250 دبابة و350 مدرعة لهذه التشكيلات.

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