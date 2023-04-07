الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فتح الملاجئ بمحيط تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة

غزة
غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الخميس/الجمعة، دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المتاخمة لغزة، بعد إطلاق رشقات صاروخية من القطاع.

وقال الجيش في بيان إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "سديروت "وإيفيم" و"نير عم" و"كرمييه" و"نتيف هعسراه".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن السلطات الإسرائيلية فتحت الملاجئ في المدن والمستوطنات بجنوب وشمال البلاد وفي محيط مدينة تل أبيب (وسط).

وأوضحت أن الملاجئ جرى فتحها في "سديروت" وعسقلان (جنوب) و"صفد" (شمال) "يفنه" و"ريشون لتسيون و"روش هاعين" قرب تل أبيب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" في ختام جلسة طارئة للمجلس الوزراي الأمني المصغر (كابينت) استمرت 150 دقيقة إن "الجيش الغسرائيلي على درجة عالية من الاستعداد في جميع القطاعات لمواجهة الاحتمالات المختلفة".
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "نعرف كيف نتصرف ضد أي تهديد".
ونقلت هيئة البث الرسمية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله: "رد اسرائيل الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا".
ومساء الخميس، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، سلسلة غارات على عدد من الأهداف في قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

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