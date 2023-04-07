إصابة إسرائيلى فى إطلاق نار وسط الضفة الغربية

أصيب إسرائيلي، مساء الخميس بجروح متوسطة، إثر إطلاق نار في مستوطنة "آدم" وسط الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إنّ إسرائيليًا أصيب بجروح متوسطة، حيث نقل للعلاج في مستشفى "شعاري تسيديك" بالقدس، إثر إطلاق نار في مستوطنة "آدم" وسط الضفة الغربية.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ الشرطة الإسرائيلية تقوم بالبحث عن منفذ إطلاق النار.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على تويتر إن المصاب هو أحد جنوده.

وأضاف: "وقع هجوم بإطلاق النار الليلة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعملية حماية محاور في ميدان آدم".

وأشار أن القوة الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على منفذ الهجوم، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وتابع: "أصيب جندي من الجيش بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النيران وتلقى الجندي العلاج الأولي في الميدان وتم نقله إلى المستشفى، وإبلاغ عائلته".

ومضى بقوله: "بعد البحث في المنطقة، تم العثور على حقائب ظهر. وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي تفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم".

في سياق آخر، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة الطور بالقدس الشرقية، واعتقلت 4 فلسطينيين، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة إن الشرطة أطلقت النار على شبان في البلدة كانوا يلقون الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه عناصرها.

وأضافت أن شابا فلسطينيا أصيب جراء إطلاق النار عليه، دون تحديد طبيعة إصابته، فيما تقوم قوات الشرطة بعملية تمشيط بحثا عن شبان آخرين بالطور.

وتصاعد التوتر خلال اليومين الأخيرين على الحدود مع قطاع غزة ولبنان، وداخل مدن الضفة الغربية والقدس والداخل (أراضي 48) عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب، واعتقلت مئات منهم.