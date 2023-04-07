الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كرة السلة.. الأهلى يهزم الزمالك 71-62 فى نصف نهائى دورى السوبر

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الفوز على الزمالك بنتيجة 71-62 في أولى مباريات الدور نصف النهائي من دوري السوبر.

الزمالك كانت له الأفضلية في الفترة الأولى، رغم نجاح الأهلي في تقليص الفارق في الثواني الأخيرة، الذي حسمه الأبيض رغم ذلك في النهاية بنتيجة 17-15، في فترة أولى مثيرة.

في الفترة الثانية تواصلت الإثارة، ورفع الزمالك الفارق إلى 8 نقاط مسجلًا 19 نقطة مقابل 13 نقطة للأهلي في هذه الفترة لينتهي الفترة الثانية والشوط الأول بنتيجة 36-28 لصالح الزمالك.

كانت الفترة الثالثة من المباراة مثيرة من الزمالك، الذي رفع الفارق إلى 14 نقطة، مسجلًا 18 نقطة مقابل 12 للأهلي، لتكون النتيجة 54-40 لصالح الأبيض قبل انطلاق الفترة الرابعة.

وتحولت المباراة رأسًا على عقب في الفترة الرابعة، وتمكن الأهلي من تسجيل 11 نقطة متتالية دون أن يسجل الزمالك أي نقاط لتصبح النتيجة فارق 3 فقط لصالح الزمالك.

وتمكن الأهلي من التعادل 54-54 قبل أن يسيطر على المباراة ويتفوق في النهاية بنتيجة 71-62 في الفترة الرابعة التي سجل فيها المارد الأحمر 31 نقطة مقابل 8 نقاط فقط للزمالك.

وتقام ثاني المباريات بين الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة يوم السبت المقبل، في سلسلة المباريات التي تجمعهما حتى حصد أي فريق 3 انتصارات في المواجهات.

وفي نصف النهائي الآخر اكتسح الاتحاد السكندري غريمه سموحة بنتيجة 97/54 في ديربي سكندري خالص.

ولم يجد زعيم الثغر أي صعوبة في تحقيق الفوز وسط فارق كبير في المستوى لصالحه مع شقيقه الأصغر ليتقدم في السلسلة هو الآخر في طريقه سعيا لاستعادة اللقب الذي فقده لصالح الأهلي في نسخة العام الماضي.

وتُلعب مباريات نصف نهائي دوري السوبر بنظام best of five حيث يتأهل الفريق الذي يفوز ب3 مباريات من أصل 5 ممكنة لخوض النهائي.

وتُقام ثاني مواجهات السلسلة مساء السبت المُقبل في صالة برج العرب بالأسكندرية.

الاهلى الزمالك دوري كرة السلة نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

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