الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: حجم التجارة فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ارتفع بنسبة 15% عام 2022

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين

قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، في اجتماع مع أعضاء مجلس دوما الدولة، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادى الأوراسى تعمل بشكل استباقى على زيادة حجم التجارة حيث ارتفعت بنسبة 15% العام الماضى وحده.

 

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ميشوستين: "إن الاتحاد الاقتصادى الأوراسى اليوم يمثل 180 مليون شخص وناتج محلى إجمالى يزيد عن 2 تريليون دولار".

 

وتابع أن الاتحاد أثبت بالتأكيد نفسه فى الاستجابة للتحديات، من الجائحة حتى الآن (الوضع الصعب الذي نجد أنفسنا فيه مع بيلاروسيا تحت ضغط العقوبات).

 

وأضاف أنه، بالطبع، إن نمو حجم التجارة هو استجابة، من بين أمور أخرى، لضغط العقوبات، وأن الزيادة في عام 2022 بلغت 15% بقسمة تصل إلى 80 مليار دولار.

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