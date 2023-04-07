الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة: الغرب يحاول فرض قواعده الخاصة على دول العالم

دميترى بوليانسكى
دميترى بوليانسكى

 أكد نائب المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، أن الغرب يحاول فرض قواعده الخاصة على بقية دول العالم.

 

وقال بوليانسكي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم": "يجب على الغرب أن يوقف عمله لتحقيق مصالح فقط علي حساب مصالح الدول الأخرى"، لافتًا إلى أن الغرب تجاوز كل الخطوط الحمراء في أوكرانيا ولم يتبق إلا أن يتدخل فى المعركة بشكل مباشر.


وأضاف: "بالنسبة للدول الغربية، روسيا يجب أن تكون معزولة، لذلك فاجأهم الإعلان الروسى الصينى"، مشيرًا إلى أن تعاون روسيا مع الصين ليس موجهًا ضد أى جهة ثالثة.


وتابع: "موسكو تقف ضد الهيمنة ومع العالم العادل والأمن غير المجزء وليس وفق نظرة الناتو والولايات المتحدة"، مضيفًا: "العالم فى مرحلة خطيرة"، معربًا عن أمله أن يكون للشركاء الغربيين ما يكفى من العقلانية لتفادى الصدام بين قوى نووية.


وأضاف نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن أي محاولة لتغيير نظام وبنية الأمم المتحدة دون إجماع هو نسف لميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قامت بكل ما بوسعها لنسف معاهدة (ستارت)، لافتًا إلى أن هناك جهات بمجلس الأمن تحاول التقليل من أهمية الحقائق التي ذكرها الصحفي الأمريكي سيمور هيرش حول تفجير السيل الشمالي.


وأكد دميترى بوليانسكى، أن فنلندا تضعف أمنها وتخسر سياسة الحياة التي كانت مفيدة لها مدي عقود بانضمامها للناتو، موضحًا أن التحقيقات المحلية التى جرت فى ستوكهولم وبرلين لا تتوافق مع المعايير الدولية للعدالة.

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