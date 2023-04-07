الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشيخ السديس يُدشِّن أجهزة رقمية لطباعة أساور للزائر الصغير بالمسجد الحرام

الشيخ عبدالرحمن بن
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

دشَّن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أجهزة رقمية لطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير، التى تقدمها الرئاسة ضمن برنامج "أطفالكم معنا بأمان"، بحضور عدد من قيادات الرئاسة ومسئوليها.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تقوم الأجهزة بطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير؛ لتفادي ضياعهم في أثناء الازدحام وسهولة الوصول إليهم، إذْ تحمل الأسورة اسم الطفل ورقم ولي أمره، وتوجد هذه الأجهزة فى نقاط توزيع على المداخل الرئيسة مثل مدخل الملك عبدالعزيز، وتوسعة الملك فهد ومدخل باب السلام.


وأشاد السديس بهذه الخطوة التى تسهم فى تأدية قاصدى المسجد الحرام مناسكَهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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