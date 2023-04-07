الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 ملايين جنيه خسائر حريق ثلاجة «تعبئة وتغليف فاكهة» بالبحيرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ارتفعت حصيلة خسائر حادث حريق هائل بشركة للتعبئة وتغليف الفاكهة، إثر ماس كهربائي مفاجىء، لتصل تكلفة الخسائر لأكثر من 5 ملايين جنيه حتي الأن، وتم الدفع بنحو 4 سيارات مطافىء لإخماد نيرانها الأمر الذي أسفر عن أصابه  6 عمال  حالات اختناق وحروق وتم الدفع بسيارات إسعاف إلي طوارىء مستشفي كفر الزيات العام .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمورمركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمقر شركة العدالة والتهام النيران محتوياتها بنطاق مدخل شابور بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وقياده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحريق، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات المطافىء وتم السيطرة على الحريق بذات الشركة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.
 

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