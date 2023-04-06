مصطفى بكرى: الرئيس جبر بخاطر المصريين فى ليلة النصف من رمضان

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إنه في ليلة النصف من شهر رمضان يجبر الريس عبدالفتاح السيسي بخاطر المصريين.

أضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس السيسي يستمع إلى شكواهم ويلبي طلباتهم ويتحاور معهم بعيداً عن البروتوكولات والرسميات التي اعتدنا عليها دائماً.

وأوضح أن الرئيس السيسي تناول اليوم وجبة الإفطار بمنطقة الأسمرات مع مجموعة من مواطني الحي وبعض القيادات الشعبية وبعض أعضاء مجلس النواب، كما أن الرئيس تفقد معرض الأسر المنتجة ، وتحدث مع المواطنين.

وشدد بكري على ضرورة يساعد المصريون في أن تقف بلادنا على رجلها، معقبًا: "الهدم مش هيجيب نتيجة، لكن البناء حتى لو كان واحدة واحدة ، هذا اليس يعمد الجدار ويساعدنا نعدي"، لافتًا إلى أن بلادنا حققت انجازات كثيرة: "صحيح أن هناك نتائج صعبة على الناس، ناس تعبانة جداً ومشاكلها كتير".

وتابع "لا أرد على أولئك الذين دائمًا ما يهاجمون ويتكلمون وعايزين يجيبوا عاليها واطيها، عشان يفرحوا ويقولوا إنكم خربتوا البلد".