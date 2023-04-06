الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: إفطار الرئيس بحي الأسمرات رسالة بنجاح الدولة في القضاء على العشوائيات

محمد الرشيدي
محمد الرشيدي

ثمّن النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، حضور الرئيس السيسي، حفل إفطار الأسرة المصرية الذى تم تنظيمه بحي الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ولفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مضيفا أنها تدل على حرص واهتمام القيادة السياسية بالمواطنين البسطاء وباحتياجاتهم ويعكس شعوره بهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن حفل الإفطار يحمل أيضا العديد من الرسائل الهامة أبرزها الوفاء بالوعد والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتفقد الإنجازات التي تمت فى حى الأسمرات  فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، بجانب أن حديث الرئيس للمواطنين جاء صادقا وحمل المكاشفة والمصارحة معهم خاصة فيما يتعلق بالاوضاع الحالية وخاصة عندما وجه بتوفير كافة الإمكانيات للأسر المنتجة في الحي.

وذكر عضو الشيوخ أن اهتمام الرئيس وحرصه على مواجهة البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير مزيد من فرص العمل لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتمني أن يرى كل المصريين وهم في أحسن حال، ولذلك يعمل ليلا ونهارا من أجلهم ومن أجل النهوض بالدولة وجعلها في أحسن حال في ظل الأوضاع العالمية الصعبة.

ولفت النائب إلى أن مشروع الأسمرات، مثل تحد كبير، حيث كانت هناك تخوفات من تحوله مع الوقت إلى عشوائيات جديدة، إلا أن تضافر جهود الدولة وقياداتها والمواطنين كان حائلا دون حدوث ذلك، وهو ما مثل نموذجاً عمليا يحتذى به، مؤكدا أن اختيار الرئيس حي الأسمرات  حمل رسالة هامة هي  قدرة  الدولة ونجاحها في القضاء على العشوائيات فقد بذلت الدولة الكثير من الوقت والجهد وأنفقت المليارات فى هذا الملف، لما كانت تمثله العشوائيات من خطورة كبيرة على المجتمع وتأثيرها الضار على الاقتصاد.

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