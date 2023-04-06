الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجيش اللبنانى ينتشر على طول الحدود مع إسرائيل

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الجيش اللبناني يجري عمليات انتشار في جنوب لبنان الذي يتضمن العديد من البلدات المتاخمة مع الحدود الإسرائيلية، كما تجري قوات الأمم المتحدة المؤقتة انتشارًا على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف "سنجاب" في رسالته، أنه في بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، أكد أن بيروت ملتزمة بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وأنه لا نية لأي تصعيد بأي شكل من الأشكال، والتزام الجيش اللبناني والدولة بكامل مؤسساتها للتعاون للخروج من الوضع الراهن، كما أكدوا استعدادهم التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار.

وأوضح أن الجيش اللبناني في بيان له أكد أنه عثر على منصات لإطلاق الصواريخ معدة للإطلاق في زبقين والقليلة، ويجرى العمل حاليًا على تفكيك الصواريخ التي تم العثور عليها.

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