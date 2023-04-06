الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نفوق 8 آلاف دجاجة في حريق بمزرعة بكفر الشيخ

حريق بمزرعة دواجن
حريق بمزرعة دواجن

تسبب ماس كهربائي، في نشوب حريق بمزرعة دواجن بمنطقة قضاعة الغربية بجوار محطة صرف الاستزراع السمكى بقرية بر بحرى بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أسفر عن نفوق 8 آلاف دجاجة عمر 10 أيام دون حدوث إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، ومجلس مدينة بلطيم، إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمنطقة قضاعة الغربية بجوار محطة صرف الاستزراع السمكى بقرية بر بحرى بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

انتقلت علي الفور سيارة الدفاع المدني لموقع الحريق بمساعدة الأهالي، وجرى إخماد الحريق، بمتابعة اللواء عمر الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأسفر الحريق عن نفوق 8 آلاف دجاجة عمر 10 أيام، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

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