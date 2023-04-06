تفاصيل قرعة كأس الكؤوس الإفريقية لـ«سيدات اليد» بالأهلي

أجريت قرعة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لسيدات كرة اليد التي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال شهر مايو المقبل، مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، في حضور محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة ومدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي ونويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، ويزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، وسامح جورج مراقب البطولة، وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي في المجموعة الثانية مع فرق اوتوهو الكونغولي وهابيتا الإيفواري وفاب الكاميروني وأول أغسطس الأنجولي.

تضم المجموعة الأولى فرق؛ اتحاد النواصر المغربي، وفانز الكاميروني، ومكنين التونسي، ودي جي اس بي الكونغولي، وبيترو أتليتكو الأنجولي، وسبورتنج من مصر.

وقال الغزاوي: «يسعدني بصفتي رئيسًا للجنة المنظمة للبطولة، ومعي كل اللجان المعاونة في هذه التظاهرة الرياضية أن نؤكد للجميع بأن مجلس إدارة النادي الأهلي يعطي هذه الاحتفالية اهتمامًا كبيرًا.. وسوف يوفر كل الإمكانات التي تجعل من هذه البطولة احتفالية تاريخية لكل محبي كرة اليد في إفريقيا، وتجعل كل أهلاوي يفخر بناديه كعادته في كل المناسبات.. ومرة ثانية باسم النادي الأهلي نرحب بكل الأشقاء في بلدهم الثاني مصر، وفي بيتهم، النادي الأهلي، ونؤكد لهم سعادتنا باستضافتهم والتباري في منافسة شريفة تعكس كل الحب والود بين كل المشاركين».

واختتم رئيس اللجنة العليا المنظمة كلمته بتوجيه الشكر للاتحاد الإفريقي لكرة اليد ورئيسه منصورو أريمو الذي منح النادي الأهلي شرف تنظيم هذه البطولة التاريخية في احتفاله باليوبيل الذهبي، وكل التحية للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الأستاذ محمد الأمين الذي يساند الأهلي وكل الأندية المصرية عند تمثيل البلاد في المحافل القارية.