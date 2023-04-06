المشدد 10 سنوات لصاحب مزرعة سمك لحيازته هيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة لمتهم بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه مبلغ مالى 100 ألف جنيه مما أسند إليه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة في القضية المقيدة، برقم 14723 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

صدر الحكم ، برئاسة المستشار هانى كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه نفاذا للحكم الصادر فى القضية رقم 6955 لسنة 2021جنايات قسم شرطة برج العرب ضد المتهم صاحب مزرعة سمك، انتقلت قوة أمنية إلى تواجد المتهم، وتمكنت من ضبطه حال قيادته سيارة وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة متحجرة إسطوانية الشكل لمخدر الهيروين، وهاتف محمول وبتفتيش السيارة محل الواقعة عثر بها على مبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفى للاتصال بعملائه، واستعمال السيارة لترويج المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن القطعة المتحجرة المضبوطة مع المتهم لمخدر الهيروين و وتبين من الاطلاع على شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم 6955 لسنة 2021 جنايات برج العرب، أنها مقيدة ضد المتهم عن جناية اتجار فى مخدر الهيروين وحكم فيها غيابيا بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالى مائه ألف جنيه عما أسند إليه، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.