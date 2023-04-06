صناعة الوعى.. برامج «المتحدة» تكشف الوجه الحقيقى لمصر الطيبة بتكاتف ناسها ودينها الوسطى

نرمين مقبل - منار إبراهيم - هاجر رضا - بسام جمال - هبة عبدالرازق - ياسمين محمود - هدير شعراوي

إلى جانب الوجبة الروحانية المتميزة التى تقدمها شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك، والاهتمام بتقديم المعلومات الدينية الصحيحة وعرض روائع دولة التلاوة المصرية، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض الصورة الحقيقية للشعب المصرى وأصالته وطيبته عبر عدد كبير من البرامج المتميزة، التى تستعرض أوجه مصر الطيبة وعراقتها فى مختلف الأماكن والمجالات.

وأشاد عدد من المتخصصين باهتمام «المتحدة» بالغوص فى عمق الشارع المصرى، لإظهار بساطة المصريين وطيبتهم وكرمهم وتضامنهم فى وجه الظروف الصعبة، وبيان حقيقة الشعب العظيم وقدرته على مواجهة أصعب الظروف مع الحفاظ على تراثه وعراقته وفنونه وآدابه، الضاربة فى أعماق التاريخ، التى تميزه عن غيره من الشعوب.

حكاوى القهاوى: رحلة فى الشارع لاستكشاف التراث

يقدم برنامج «حكاوى القهاوى»، من تقديم الإعلامية رشا الجمال، فى موسمه الثانى، الذى يعرض على شاشة «الحياة»، حكايات عصرية من قلب الشارع المصرى، كاشفًا من خلال جولاته فى الشوارع المصرية للتعرف على قصة وتاريخ كل شبر من أرضها عن الجمال الحقيقى لمصر وأهلها.

ويهتم البرنامج بحكايات الأحياء والمناطق المختلفة وتفاصيل الشوارع واستعراض الحرف الشعبية النادرة من خلال حوارات مع أصحابها، مثل «عم وليد»، الذى يعمل فى ترميم المصاحف، وموريس شحاتة، الشهير بـ«ماريو موريس»، صاحب ورشة صناعة العود، التى بدأ العمل بها فى سن ١٢ عامًا، وكذلك فرقة مصطفى الشافعى للإنشاد الدينى. ونجح البرنامج فى تحقيق النجاح والانتشار فى الشارع المصرى وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، وحظيت مقاطعه المختلفة بملايين المشاهدات، وزادت من اهتمام الجمهور بالتعرف على عراقة الحرف التراثية المصرية وحكايات أصحابها، خاصة فى المناطق الشعبية والريفية.

رميم: دعوة لتنفيذ وصايا النبى لتربية الأبناء

لم تكن الحروب لولا غياب الوعى، لذا كان من أولى القضايا التى حرصت عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هى نشر الوعى وتعزيزه من خلال عدة رسائل عبر قنواتها وبرامجها الإعلامية المختلفة. وحرصت «المتحدة» على تقديم جرعة إيمانية من خلال برامجها التى تبث عبر قنواتها، لتعزيز قضية الوعى، ولعل أبرزها برنامج «رميم»، للداعية مصطفى حسنى.

ويقدم الداعية مصطفى حسنى، من خلال برنامج «رميم»، عددًا من الموضوعات الدينية، التى تهم شريحة كبيرة من المصريين، خاصة للشباب، وذلك عبر قناة ON فى تمام الساعة ٥:٣٠ عصرًا، وعبر قناة الناس فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. وكان أبرز الموضوعات التى تناولها برنامج «رميم»، دور التربية القاسية من الأب، كونها أحد الأسباب المهمة فى فقدان الرضا بعد البلاء، مؤكدًا أن الدراسات التى أجريت أوضحت أن كثيرًا من الغاضبين من الله فى الأصل غاضبون من والديهم لنشأتهم تحت القسوة، وهذا ما يغضبهم من السلطة عمومًا، داعيًا لتنفيذ وصية النبى برعاية الأبناء بقوله: «كفى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّع مَن يقوتُ».

ناسها البسيطة: يوميات وذكريات المواطن العادى

يسلط برنامج «ناسها البسيطة»، من تقديم المذيع أحمد رأفت، الذى يجرى عرضه على قناة «cbc»، الضوء على الناس، وما يواجهه رجل الشارع العادى فى يومه وحياته، مع استعراض قصص مختلفة من حياة البسطاء.

يركز البرنامج على القصص الإنسانية، والمواقف التى يمر بها الناس العاديون ومعاناتهم فى مواجهة فقدان الأهل والأحباب أو مواجهة ضغوط الحياة المختلفة، وجهود بعض النساء للحفاظ على أسرهن وأطفالهن بعد فقدان العائل، وغير ذلك من نماذج الكفاح المشرف والجهد النبيل، مع تقديم الدعم لبعض الحالات التى تحتاج إليه.

ويهتم البرنامج أيضًا برصد قيمة الرضا التى يتسم بها كثير من المصريين، من الذين يستعينون بحمد الله على نعمه وأفضاله لمواجهة ما يمرون به من ظروف صعبة.

مصر دولة التلاوة: مواقف وأسرار القراء مع الرؤساء

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «مصر دولة التلاوة» استكمالًا لما بدأه الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، منذ ٣ سنوات، حيث قدم فى رمضان ٢٠٢٠ «مصر أرض الأنبياء» وفى ٢٠٢١ «مصر أرض الصالحين» وفى ٢٠٢٢ «مصر أرض المجددين». ويناقش برنامج «مصر دولة التلاوة» الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل والدكتور على جمعة، ويذاع على مدار شهر رمضان على قناتى «الحياة» و«الناس»، سِير أعلام القراء فى مصر، مستعرضًا تفاصيل حياتهم. وعلى مدار الحلقات السابقة من البرنامج، كشف «جمعة» عن أسرار ومعلومات ومواقف جمعت بين مشايخ مصر ورؤساء دول.

كما تناول حكاية إطلاق كوكب الشرق أم كلثوم لقب ملك التواشيح على الشيخ طه الفشنى، وسبب رفض التحاق الشيخ عبدالفتاح الشعشاعى بالإذاعة المصرية.

رجال صدقوا: سِير العلماء بعد تخرجهم فى الأزهر

تعرض قناة «دى إم سى» برنامج «رجال صدقوا» للدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والإعلامى أحمد الدرينى، بداية من شهر رمضان المبارك وعلى مدار ٣٠ يومًا. ويتناول البرنامج الإجابة عن سؤال مهم هو: «مَن هم الرجال الذين صدقوا وفيمَ صدقوا؟»، وذلك من خلال الحديث عن مواقف وشخصيات من دول مختلفة درسوا فى الأزهر الشريف حتى تخرجوا فيه وأصبحوا علماء أجلاء من أئمة العلم والإسلام. كما يُبيّن دور الأزهر فى نشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامى، ويتناول أيضًا السيرة الذاتية للعديد من أسماء العلماء الذين نالوا شهرة واسعة من خلال دراستهم، وبعد عودتهم إلى بلدانهم دعوا الناس إلى الوطنية والتحرر وأبرزهم الرئيس الجزائرى الأسبق هوارى بومدين، الذى كانت له بصمة واضحة فى دعم مصر والقوات المسلحة فى حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.

حياة كريمة: جوهر المصريين البسطاء وكفاحهم النبيل

حقق الموسم الثانى من برنامج «حياة كريمة» نجاحًا كبيرًا، مثل موسمه الأول، ليؤكد بذلك اهتمام الشعب المصرى بالمحتوى الهادف والقوى الذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويثبت أيضًا أن التوعية مثمرة، خاصة فيما يتعلق بمشروع «حياة كريمة»، دُرة إنجازات القيادة السياسية، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى ليعيش كل مصرى بكرامة مستحقة.

ونجح برنامج «حياة كريمة»، الذى يعرض على قناة «دى إم سى»، يوميًا، فى إبراز نماذج مشرفة من الرجال والسيدات الذين يكافحون من أجل لقمة العيش.

يقدم الموسم الثانى من البرنامج الإعلامى أيمن مصطفى، ويسلط الضوء على نماذج لشخصيات مكافحة، ويهديهم البرنامج «ميدالية الأبطال»، ليكونوا الفائزين بهدية مالية تقدر بآلاف الجنيهات.

ويعرض برنامج «حياة كريمة» فى موسمه الثانى، نماذج من شوارع مصر المكتظة بالناس البسطاء، التى تبث روح الرضا والإيمان الحقيقى بأقدار الله وحسن الظن به، ليؤكد البرنامج أن شعور الرضا لدى البسطاء قوى، وقد يكون أكبر من نظيره لدى غيرهم، فالشعب المصرى مدرسة فى الأخلاق والكرم والتفاؤل.

ومن أبرز النماذج التى عرضها برنامج «حياة كريمة»، كانت قصة مواطن مصرى سنه ٥٦ عامًا، يعمل فرد أمن فى أحد الأندية بالجيزة، وخلال عودته من عمله التقاه مقدم البرنامج ليكشف عن ملامح بطولة مصرية جديدة.

وقدم الإعلامى أيمن مصطفى للرجل ميدالية «أبطال حياة كريمة»، ومبلغ ١٠ آلاف جنيه من مؤسسة «حياة كريمة»، لسداد ديونه وشراء مستلزمات نجله للعبة كرة السلة.

باب رزق: جولة فى عالم «الصنعة» وحكايات الحرف المنسية

يهتم برنامج «باب رزق»، من تقديم الكاتب الصحفى يسرى الفخرانى، الذى يعرض على شاشة «dmc»، بالنماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية، معتمدًا على بساطة التناول لبيان طبيعة الثقافة المصرية وعراقتها من خلال جولات داخل الورش المختلفة واستعراض تفاصيل ويوميات العمل بها وحكايات لا تمل حول تاريخها وتطورها وتميزها عن غيرها.

يستعرض «باب رزق» عددًا من الحرف القديمة المنسية، التى ارتبطت لدى أجيال من المصريين بذكريات ساحرة، مثل النقش على النحاس، وصناعة الطربوش، والخيزران والأكلمة والحقائب المدرسية وفنون التطريز والكروشيه، وذلك بالبحث عنها داخل مختلف الأماكن، خاصة فى مصر القديمة وأحيائها وشوارعها الشاهدة على مختلف الحقب والعصور.

كما يستعرض أيضًا بعض المهارات المصرية الخاصة فى تزيين الشوارع عبر زينة البسطاء القائمة على إعادة تدوير الأشياء القديمة، بالإضافة إلى عرض بعض الأفكار الشابة الباحثة عن بيان عراقة التراث المصرى، مثل إحدى الألعاب التى اخترعها بعض الشباب المصرى للمساعدة فى تعلم اللغة المصرية القديمة، بطريقة متميزة، تقوم على ألعاب البازل، وتستهدف تقديم معلومات مختلفة تزيد من الاهتمام بالهوية المصرية.

يحرص برنامج «باب رزق» فى حلقاته على نقل تجربة العمل اليدوى للجمهور مع الشرح الواسع لملامح ومراحل كل صنعة أو حرفة لتشجيع الشباب على تعلم الحرف اليدوية الأصيلة.