الرئيس السيسى: «هنعمل أكتر وأكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا»

أدار الرئيس عبدالفتاح السيسى، حوارًا مفتوحًا مع أهالى حى الأسمرات، اليوم الخميس، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وقال الرئيس السيسى: "هناك 300 ألف شقة فى الأسمرات وفى الإسكندرية ومناطق أخرى، ولو اتسعروا النهارده هيكون تمنهم 300 مليار جنيه".

وتابع: "كان ممكن انتظرنا وقولنا لما ربنا يسهل، وربنا يكون معانا، ولكن احنا بنعمل، ومش هنبطل نعمل، وهنعمل أكتر وأكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا".

وحرص الرئيس السيسى على حضور حفل إفطار الأسرة المصرية خلال السنوات الماضية، بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصرى، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.