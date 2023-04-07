الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأسقفية: اشتراكنا فى الإفطار الجماعي علامة على الود والمحبة

سامي فوزي
سامي فوزي

استضاف سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية مجموعة من شيوخ وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر وذلك تلبية لدعوة للإفطار الجماعى فى حضور المطران منير حنا ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفى ومدير المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة، وذلك داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قال رئيس الأساقفة فى كلمته: نحن نجتمع فى الشهر الكريم على مائدة المحبة والوحدة إذ يتيح لنا الفرصة لتبادل الصداقات والمودة التى هى أساس العلاقة التى تربطنا جميعاً نحن أبناء الوطن الواحد فالاشتراك فى المائدة الواحدة هو علامة على الود والمحبة.

وتابع رئيس الأساقفة: يتميز مجتمعنا بالتمسك بالقيم الدينية الأصيلة والتي تدعونا إلى احترام مقدسات وعقائد الناس جميعاً، كما تجمعنا أمور كثيرة منها وحدة اللغة والتاريخ المشترك والتسامح الديني، ونحن نلتقي اليوم على مائدة الإفطار ندعو الله عز وجل أن يعم السلام والرخاء على بلدنا الحبيبة مصر.

أضاف رزق شاهين إمام مسجد نادي الجزيرة بالزمالك: يسود جواً من المحبة بين الأئمة والقسوس من منطقتي بولاق والزمالك. كما أوضح أن المسيح منح الحياة للكثير من الناس، ولكن منهم من انقلب عليه وبالرغم من ذلك لم يتوقف بل استمر أن يهب الحياة ويقدم العطاء بدافع المحبة، إذ تعتبر  المحبة هدف سامٍ علينا تقديمها بدون انتظار مقابل من الناس.

وأكد الشيخ سليم واصف مستشار حوار الأديان بالكنيسة الأسقفية: غسل المسيح أرجل التلاميذ ليعطيهم درساً عن المحبة والتآخي بينهم وبين بعض، كما أكل معهم في مائدة العشاء الأخير، والتي نتشارك مثلها اليوم في مثال للتعايش والمحبة والسلام، كما شدد: يجب علينا نقل تلك النماذج المشرفة لأولادنا، ليس فقط من خلال الشركة في تناول الطعام ولكن من خلال التعاون الحقيقي بيننا.

حضر من الكنيسة الأسقفية القس يشوع يعقوب عميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك والقس أسامة فتحي راعي الكنيسة الأسقفية بالمعادي والقس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة الأسقفية بالجيزة الدكتور القس ماثيو اندرسون أستاذ مادة الأديان المقارنة بكلية اللاهوت الأسقفية ورئيس القسم الأكاديمي للمركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة والقس جيف جيكوب راعى الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

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