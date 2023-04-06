الرئيس من حي الأسمرات: "نسبة البطالة عندنا أفضل من دول كتير"

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمواطنين الراغبين في توفير فرص عمل للشباب، قائلاً:"النهاردة لو بعمل البنية الأساسية، المواد موجودة في مصر بتشغل مصانع وناس كتير في الموضوع، إنتي عايزه 700 ألف فرصة عمل في السنة دول بيتخرجوا من الكليات، جنب منهم الدبلومات يعني مليون فرصة عمل في السنة، وده رقم ضخم جداً، دول عملاقة مبتقدرش تعمل ده، بس إحنا بنحاول بدليل إن نسبة البطالة بالنسبة لدول كتير في ظل الأزمة الاقتصادية كويسه قوي".

وتابع "الحمدلله إحنا بنحلم، ثقتي إن ربنا سبحانه وتعالي بصبربا وجهدنا وإخلاصنا وأمانتنا وشرفنا لازم تعرفي إن المسيرة دي هتتكلل بفضل الله بالنجاح".

وتناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من المواطنين وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

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