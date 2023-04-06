الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سيدة تطالب الرئيس بتوفير فرص عمل للشباب.. والسيسي يرد: "بعمل كده"

منال صالح
منال صالح

قالت منال صالح، إحدى قاطنات السيدة زينب،:"لمّا جينا وشوفنا الأسمرات، كان حلم ومكناش نتحيل نحلمه عمري ما فكرت اشتغل، كان بيتحقق لينا فرص عمل في كل الأماكن، حضرتك خليتنا نحلم وبتمني من حضرتك توفير فرص عمل للشباب".

ورد الرئيس السيسي:"أن عايز أقول حاجة جميلة جداً، إنتي عارفة مثلاً كل سنة تقريباً، عدد الشقق إللى ممكن تقول وفرتها 2 مليون وحدة، ممكن يكون ربعهم المطورين العقاريين، بتكلم إن ده فرص عمل مرتبطة بالمجال ده، والنقاش أنا بخلق فرص عمل للناس دون أن أدخل في موضوعات، معقدة جداً".

وتناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من المواطنين وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

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