الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهيئة الإنجيلية تنظم حفل إفطار لـ1500 مزارع بالقليوبية

تنظم حفل إفطار
تنظم حفل إفطار

في إطار عضوية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نظمت اليوم الخميس الهيئة القبطية الإنجيلية، إفطار لعدد ١٥٠٠مزارع بمبادرة ازرع بمحافظة القليوبية، وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حضر حفل الإفطارالدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد  نائب محافظ القليوبية، والدكتورة هدى جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عميد كلية الزراعه بمشتهر دكتور محمود الزعبلاوي، ولفيف من هيئه التدريس وطلاب كلية الزراعة.

كما حضر الحفل عادل عامر نائب البرلمان المصري، والدكتور فريدي البياضي نائب البرلمان المصري، ومدحت الكمار عضوٍ مجلس النواب، والمهندس محمود الجارحي مؤسسه الجارحي، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والشيخ سمير جاب الله مدير مدارس السلام بينها، وعضو المجلس الإنجيلي العام، وعدد من أعضاء  مجلس النواب والشيوخ، ووكلاء الوزرات في المحافظة.

وخلال حفل الإفطار، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية: "إن ٣٦ كيان تحت رعاية التحالف الوطني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا استطاعوا خلال عام واحد فقط من تحقيق تدخلات مباشرة بقيمة ١٤ مليار جنيه من خلال خدمات علاجية ومشروعات صغيرة ومتوسطة وواجبات غذائية ودعم مزارعين".

كما شارك عدد من مزارعين مبادرة "ازرع" بكلمات شكر وتقدير لما تقدمه المبادرة من خدمات زراعية لهم، مطالبين بالتوسع في العمل بمبادرة إزرع لتتناول بجانب القمح والفول الصويا مساندة صغار المزارعين في الذرة ومحاصيل أخرى.

ومن جانبها، أكدت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أنه بجانب إفطارات المزارعين عبر ٨ محافظات لمبادرة ازرع، فإن الهيئة الإنجيلية ملتزمة خلال شهر رمضان بتنفيذ عدد من الأنشطة وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، واستكمال أنشطة مبادرة ازرع، حيث سيتم البدء في المرحلة الثانية من المبادرة  بدءًا من شهر أبريل إلى سبتمبر ٢٠٢٣، والتي ستتناول العمل مع ٣٠ ألف من صغار المزارعين لزراعة ٤٥ ألف فدان بمحصول الفول الصويا، وتقديم الدعم في التقاوي والأسمدة مع تنفيذ  الدعم الفني والمدارس الحقلية.

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