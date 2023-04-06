خالد فؤاد: زيارة الرئيس السيسي للأسمرات تؤكد نجاح مصر في صنع الإنسان

علق خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لمدينة الأسمرات، قائلاً: "إنها ليست زيارة عابرة، وإنما هي زيارة تعبر عن معنى عميق ".

وأضاف خالد فؤاد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما وضع نصب عينيه، ضمن خططه الناجحة، ملف العشوائيات الذي كان قد استفحل واستشرى في كل ربوع البلاد، بما تحمله من انعدام للخدمات ونفسيات محطمة والكثير من السلبيات التي أضرت بالمجتمع المصري.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يقضي على العشوائيات، لافتا إلى أن زيارته إلى حي الأسمرات هي رسالة للعالم أجمع وللشعب المصري، بأن مصر نجحت في أن تصنع الإنسان.

وأشار إلى أن ملف العشوائيات لا يعني مجرد القضاء على مباني وبنية تحتية متهالكة، لكن ملف العشوائيات هو ملف يسمى ببناء الإنسان، مؤكدا أن العشوائيات هي السبب الأول والرئيسي لكل المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، سواء كانت جرائم أو أعمال إرهابية، حيث أن الأشخاص القادمة من أماكن تعاني من نقص الخدمات يتسمون بسلوكيات غير سليمة.