الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة بالأقصر

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسوان مصر أسوان الزراعى عند مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ملاكي وتحديدًا في المنطقة التى تقع بين كوبرى الدير بطريق أسوان مصر أسوان الزراعى عند مركز إسنا التابع للمحافظة، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وبمعاينة الجهات الأمنية بمحافظة الأقصر والتحريات الأولية تبين أن المصابين إثر حادث انقلاب السيارة من أسرة واحدة هم كلاً من:سناء موسى أحمد، عمرها 40 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، و شعبان محمد علي، عمره 43 سنة، وإصابته جروح بفروة الرأس، و محمد شعبان محمد، عمره 19 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، و أحمد محمد علي، عمره 60 سنه، وإصابته كدمات بالظهر، أمنة أحمد محمد عثمان، عمرها57 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالضلوع والساق الأيمن.

وتم نقل جميع  المصابين إلى مستشفى إسنا لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

الأقصر انقلاب سيارة ملاكى اصابة 5 اشخاص إسنا مستشفى اسنا طريق أسوان مصر الزراعى

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