الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الكبير أوي 7" الحلقة الـ15| للمرة الثانية الدكتور ربيع يهرب من الكبير مجددًا

صورة
صورة

انتهت الحلقة الـ15 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بهروب الدكتور ربيع، طبيب الوحدة الصحية بقرية المزاريطة، الذي يلعب شخصيته الفنان بيومي فؤاد، مرة أخرى من الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي بعدما أقنعه بأنه شقيق الدكتور ربيع، التمرجي ربيع، ويقتنع الكبير بالفعل بهذا.

تفاصيل الحلقة 15 لمسلسل الكبير أوي

ويذهب الدكتور ربيع، طبيب الوحدة الصحية بقرية المزاريطة الذي يلعب شخصيته الفنان بيومي فؤاد، إلى منزله مرة أخرى ويتحدث مع زوجته عن ضرورة هروبه مرة أخرى من الكبير الذي يريد أن يجده بسبب تركيبته التي أعطاها لنجل الكبير العترة، وحوّله لرجل عجوز مسن عكس طبيعته الأولى، ويقتله على هذا الفعل.

وأثناء حديث الدكتور ربيع، طبيب الوحدة الصحية بقرية المزاريطة الذي يلعب شخصيته الفنان بيومي فؤاد مع زوجته يجد الكبير يصل لمنزله ويجده به، ويشعر الدكتور ربيع بخوف شديد، لتنتهي الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.

مسلسل "الكبير أوي 7" الحلقة الـ15.. "العترة" يتعرض لوعكة صحية في الملاهي

أبطال وضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد إعادة الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 7

وتعاد الحلقة الـ 15 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

الكبير الكبير أوي مسلسل الكبير أوي الحلقة 15 لمسلسل الكبير أوي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 مواعيد مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوي 7 مسلسلات المتحدة

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

إحالة مسئول بأحد البنوك للمحاكمة لاختلاسه مبلغ تعدى 2 مليون من عهدته

مسلسل "جعفر العمدة" الحلقة 15.. وفاة فاطمة والدة سيف

مسلسل "الكبير أوي 7" الحلقة 15.. "جوني" يكتشف حقيقة خيانة هدرس

"المحمية" الحلقة 15.. جد حمزة وفرح يسترد عافيته ويتعرض لتطفل نديم الصياد

"المصريين outdoor" ومجموعة "الفخر" تبرمان اتفاقية تعاون فى مجال التكنولوجيا الحديثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟

تفاصيل إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.. من المتورط؟