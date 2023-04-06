"الكبير أوي 7" الحلقة الـ15| للمرة الثانية الدكتور ربيع يهرب من الكبير مجددًا

انتهت الحلقة الـ15 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بهروب الدكتور ربيع، طبيب الوحدة الصحية بقرية المزاريطة، الذي يلعب شخصيته الفنان بيومي فؤاد، مرة أخرى من الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي بعدما أقنعه بأنه شقيق الدكتور ربيع، التمرجي ربيع، ويقتنع الكبير بالفعل بهذا.

تفاصيل الحلقة 15 لمسلسل الكبير أوي

ويذهب الدكتور ربيع، طبيب الوحدة الصحية بقرية المزاريطة الذي يلعب شخصيته الفنان بيومي فؤاد، إلى منزله مرة أخرى ويتحدث مع زوجته عن ضرورة هروبه مرة أخرى من الكبير الذي يريد أن يجده بسبب تركيبته التي أعطاها لنجل الكبير العترة، وحوّله لرجل عجوز مسن عكس طبيعته الأولى، ويقتله على هذا الفعل.

وأثناء حديث الدكتور ربيع، طبيب الوحدة الصحية بقرية المزاريطة الذي يلعب شخصيته الفنان بيومي فؤاد مع زوجته يجد الكبير يصل لمنزله ويجده به، ويشعر الدكتور ربيع بخوف شديد، لتنتهي الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.

أبطال وضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد إعادة الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 7

وتعاد الحلقة الـ 15 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.