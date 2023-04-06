مسلسل عملة نادرة الحلقة 15.. محمد لطفي يمنع "نادرة" من التنازل عن الأرض

بدأت منذ قليل، الحلقة الـ15 من مسلسل “عملة نادرة” على قناة “سي بي سي” ضمن الماراثون الرمضاني.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 15

وتظهر نادرة "نيللي كريم" بالشهر العقاري على الرغم من عدم رغبتها في ذلك، ولكن انقلب المشهد رأسًا على عقب بظهور شداد "محمد لطفي"، حيث ينجح هو ورجاله في منع “نادرة” قبل التنازل عن الأرض.

ويناقش مسلسل عملة نادرة الذي يعرض على سي بي سي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قصة امرأة صعيدية تدعى نادرة والتي تجسد شخصيتها المتألقة نيللي كريم التي تهتم كثيرا بالتركيز على قضايا المرأة مثل مسلسل فاتن أمل حربي الذي كان يعرض في رمضان الماضي، وسلط الضوء على قضايا الأسرة ومشاكل الطلاق وحقوق المرأة.

و"نادرة" امرأة صعيدية تحارب عائلة “عبد الجبار” المتمثلة في جمال سليمان والذي يحاول أن يمنع من أن تحصل على الميراث وأن يأخذ منها حق الوصاية بعد وفاة زوجها.

وتتوالى الأحداث وتعاني نيللي كريم من الاضطهاد والظلم وقتل شقيقها ومحاولة أخذ الطار من جمال سليمان بمساعدة بعض الأشخاص الطيبين.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة من بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، جومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.