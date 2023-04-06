الخميس 06 أبريل 2023
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مصر

الرئيس السيسى يشارك فى مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات (صور)

جريدة الدستور

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، معرض الأسر المنتجة بالأسمرات، وذلك على هامش زيارته للمدينة من أجل تناول وجبة الإفطار مع مواطنى الأسمرات.

وتحدث الرئيس السيسى، خلال جولته مع إحدى المشاركات فى المعرض، قائلًا: "ده شغلكم؟"، وردت بأنها تعلمت النحت على النحاس وتقطيع الخشب وطباعة الرسومات فى قصر الثقافة.

ثم وجه لها الرئيس سؤالًا آخر: "كام واحد شغال معاكى؟"، لترد: "احنا سبعة"، واستطرد الرئيس السيسى: "فيه مكسب ولا مفيش؟"، وردت عليه: "الحمد لله، أهى ماشية".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل الإفطار، الذى اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنويًا، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلى فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.

 

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