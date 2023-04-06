الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات الخميس 06/أبريل/2023 - 06:13 م 4/6/2023 6:13:45 PM الرئيس السيسي خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات شارك طباعة 336971909_961950821479172_1981566925420533258_n 337082366_166308693020343_5571837443345195776_n 337116452_912923463374878_1325171689921208488_n 337130269_597407865774599_7781937403032863164_n 337255471_196543673095922_5750119406134517872_n 337273741_761208075533374_2588790080650187690_n 337353098_238185625353769_4302835826624033276_n 337366175_741178377380388_4939250001402341345_n 337403785_206512805412406_6656278554571879692_n 337455984_1190889671631328_6028617272527923148_n 337501216_616939813196641_5078343081742553243_n 338836228_772824394160146_6125870556991293118_n 339427576_2135749363296800_6532152362799035310_n 339857873_1109949707066166_220813484764947585_n شارك طباعة