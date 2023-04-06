الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

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