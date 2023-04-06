الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«سفراء دولة التلاوة».. قراءة خاشعة للشيخ فوزى عبدالمقصود من سويسرا

جريدة الدستور

نقلت قناة الناس، اليوم الخميس، تلاوة خاشعة بصوت القارئ الشيخ فوزي عبدالمقصود، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف إلى سويسرا، وذلك أثناء إمامته الصلاة بأحد مساجد لوزان فى سويسرا.

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، بخريطة برامجية جديدة تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
 

قناة الناس تلاوة خاشعة الشيخ فوزي عبد المقصود وزارة الأوقاف

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