"1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 15| غرق شقة أكرم

بدأت شبكة قنوات “سي بي سي” قبل قليل، عرض مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” الحلقة 15 ضمن مسلسلات رمضان 2023 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 15

وشهد مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” الحلقة 15، توجه سميحة وأكرم وفوقية إلى منشية ناصر من أجل البحث عن انشراح وفي طريقهم يتصل أحد سكان عمارة أكرم به يخبره بأن شقته غرقت في المياه نتيجة وجود صنبور مفتوح والعمارة كلها تتعرض للغرق وتطلب سميحة من أكرم أن يعود لإنقاذ الشقة.

وتطلب الدكتورة نيللي من أكرم أن ترسل له صورة "الأشعة" التي أجراها على رأسه لكنه يكتشف أنها دمرت فيما تبدو عليه بعض علامات التعب وعدم التركيز مما يجعل شقيقته سماح تخاف من ما تراه وتقرر الذهاب للصيدلية لإحضار "الحلقنة".

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” تقدمه النجمة الكبيرة يسرا بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف والفنان القدير محمد محمود والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة كما تقدم المسلسل الجديد بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي وإيمان السيد وسماء إبراهيم وعدد من ضيوف الشرف والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور قصة المسلسل حول الدكتورة سميحة جاهين التي تعود من كندا بعد هجرة 25 عامًا مع أبنائها من أجل الحصول على الميراث والمسلسل يعرض يوميًا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا على شبكة قنوات “سي بي سي” وعلى قناة “سي بي سي” دراما في تمام الساعة السادسة والربع مساء.