خلفا للحفناوي.. تعرف على مديرة مديرية الصحة الجديدة في السويس

قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تكليف الدكتورة أمل رشدى، بالعمل وكيلةً لوزارة الصحة والسكان بالسويس خلفاً للدكتور إسماعيل الحفناوي وذلك بعد تكليف الأخير بالعمل مديراً لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس .

و حصلت الدكتوره أمل رشدى، على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992، كما حصلت على ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية عام 2005 ، وتدرجت « رشدى» في عدد من المناصب الإدارية طيلة العشرون عاماً الماضية، كان أبرزها:

- مدير إدارة المعامل بالجيزة .

- وكيلاً لمديرية الصحة بالجيزة للطب الوقائى .

- وكيلاً عاماً لمديرية الصحة بالجيزة خلال الفترة من 2023:2019 .

وتقدم فريق عمل مديرية الصحة والسكان بالسويس ، في بيان لها، بخالص التهنئة للدكتوره أمل رشدى ، لنيل ثقة وزير الصحة والسكان، متمنيين لسيادتها كل التوفيق خلال المرحلة القادمة .

ومن جانبها، تقدمت الدكتوره أمل رشدى، وكيل وزارة الصحة والسكان، وفريق عمل مديرية الصحة بخالص التهنئة للدكتور إسماعيل الحفناوي ، بمناسبة تكليف سيادته رئيساً للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس.