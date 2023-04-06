الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس

شوارع باريس
شوارع باريس

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، عن مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس.

ووفقا لوكالة فرانس برس الإخبارية، فقد زاد قرار تغيير سن التقاعد في فرنسا من حدة التوترات المتصاعدة، بالإضافة إلى وحشية الشرطة والسياسة الاستبدادية.

ومع دخول شهرها الثالث، أصبحت الحشود العمالية الجماعية ضد رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا تشمل أجندة أوسع.

ومنذ يناير الماضي، استمرت التعبئة الأسبوعية الجماعية للعمالة ضد قانون جديد من شأنه أن يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 ، حتى بعد صده دون تصويت في 16 (مارس). 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأيام من العمل ، عشرة منهم حتى الآن، واثنان منهم منذ 16 مارس، ينطوي على خسارة أجر يوم واحد لأولئك الذين يضربون عن العمل.

وبحسب التقرير ان هذا من شأنه أن يضيف ما يصل إلى أجر أسبوعين حتى الآن هذا العام ، ليس بالقليل من التضحية لأعضاء الطبقة العاملة.

وفي الأسابيع الأخيرة ، ارتفعت مشاركة الشباب ليس فقط للدفاع عن الطبقة العاملة والقلق بشأن مستقبلهم ، ولكن أيضًا ردًا على الطريقة الصارخة غير الديمقراطية التي قامت بها الحكومة بإدخال الإجراء في البرلمان دون حتى إجراء تصويت ، والذي كان من الممكن أن يخسره.

كما حارب الشباب ضد وحشية الشرطة واحتجوا على القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ المناخية.

ومنذ 19 يناير الماضي، كانت أول احتجاجات عمالية على مستوى البلاد ، احتفظت جميع الاتحادات النقابية العمالية الكبرى الثمانية في فرنسا بجبهة قوية لرفض "إصلاح" ماكرون.

الشرطة الفرنسية أزمة قانون التقاعد ماكرون باريس فرنسا

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