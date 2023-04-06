«أوقاف شمال سيناء» تعلن ضوابط الاعتكاف بمساجد المحافظة

حذر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء الشيخ محمود مرزوق، من تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

وأوضح مرزوق خلال إعلانه لضوابط الاعتكاف بعدد من مساجد شمال سيناء أن يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للعبادة.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء شمال سيناء، قد أعلنت في بيان لها ضوابط الاعتكاف في مساجد المحافظة، وذلك بناء على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء الشيخ محمود مرزوق، إنه على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته لنكون صورة مشرفة للدين .



وأوضح مرزوق أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.



وأشار مدير أوقاف شمال سيناء إلى أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد بإسمه.



وشدد مرزوق، أن الأوقاف تمنع منعا باتا توزيع أية كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم فقط.



وأكد مدير الأوقاف أنه على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد الذي ينوي الاعتكاف به، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى- أيضا- أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن.



وتابع مرزوق أنه على جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شؤون الاعتكاف بدءً من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه.