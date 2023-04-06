الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

استعدادا لأسبوع الآلام.. الكنيسة الأسقفية تنظم يوماً روحياً

سامي فوزي
سامي فوزي

نظمت لجنة الصلاة بإبروشية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر يوماً للصلاة من أجل الكنائس الأسقفية بالقاهرة تحت عنوان "لما صلو تزعزع المكان"، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

رحب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والقس فايز نادي بالحضور، إذ تضمن اليوم فترات تسبيح وتأمل وصلاة وكلمة من القس جرجس كامل.

وقال القس جرجس كامل في عظته التي كانت بعنوان "اختمها صح": الكثير من الناس تبدأ بقوة في حياتها الروحية لكنها أحياناً لا تكمل الرحلة، ولكن لا يوجد مجال للراحة في الحرب الروحية.

وتابع القس جرجس كامل: نقابل أنواع كثيرة من الأشخاص في الخدمة منهم: المحبطين وغير المساعدين والمتملقين والمنافقين والمخادعين، وأكد إننا يجب أن نعيش دعوتنا الخاصة لا دعوة الآخرين.

وأنهى القس جرجس كامل: من أكبر المشاكل التي تواجه الخدام ترك الدعوة والسعي وراء الشهوات والغنى والطمع والكبرياء وأنه من الضروري أن نمتلئ بالروح القدس أولاً لكي نقدر أن نقدم كلمة الله لشعبه مملوءة بالسلام والفرح.

 

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