الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الإنجيلية: أعتز كثيرًا بنشاط رابطة الإنجيليين وهي تحقق خدمات رائعة

اندريه زكي
اندريه زكي

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، عددًا من قيادات رابطة الإنجيليين بمصر، م. ثروت صموئيل نائب الأمين العام لشئون الإعلام والتدريب وسكرتير المجلس، والقس فكري رجائي، نائب الأمين العام للشئون الروحية والإدارية، والدكتور وجيه قط فام، نائب الأمين العام لشئون الشباب والصعيد، والأفاضل أعضاء مجلس الرابطة الدكتورة أماني رفائيل، عضوًا، والأستاذة إيمان موريس، والأستاذ نبيل مطيرة، والشيخ فايز إسحق، عضوًا، والدكتورة هناء يشوع، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمهنئين، وعبر عن سعادته الكبيرة بالتهنئة الزيارة، وقال "زكي": "نشكر الله على خدمتكم الحقيقية لكلمة الله، والمحبة الحقيقية التي تربطنا معًا، وكما أسعدني اليوم كثيرًا تهنئتكم الصادقة".
وجدير بالذكر أن رابطة الإنجيليين بمصر هي رابطة خدمات كنسية وطنية، تم تأسيسها في سبتمبر 1981، بهدف تنظيم وتنسيق العمل الخدمي الإنجيلي بين كافة الخدمات والكنائس الإنجيلية في مصر، لتحقيق التكامل في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، تحت رعاية الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي.

هذا وشارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، امس الأربعاء في الإفطار الرمضاني الذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشورى.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بالسادة الحضور معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الإفطار الرمضاني، وقال: "نشكر الله على عمق التواصل بين المصريين، ونحن المصريين -مسلمين ومسيحيين- بنكمل بعض، ونشعر بالانتماء معًا، ومالناش غير بعض، وستظل الكنيسة في مصر مفتوحة لكل المصريين".

ومن جانبه قدم الدكتور القس عزت شاكر الشكر لجميع الحضور، وقال: "تمتد علاقتنا التي تملأها المحبة لسنين طويلة، وإفطارنا معًا يعكس صلابة النسيج المصري".

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