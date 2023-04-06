التحقيق مع ديلر حاول ترويج الأقراص المخدرة فى الوراق

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع ديلر لحيازته كمية من الأقراص المخدرة معدة للبيع في الوراق، وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط ديلر، لحيازته الأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته المخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.